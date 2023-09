Polizei beendet Suche nach Vermissten aus Kaiserslautern

per Mail teilen

Die Polizei in Kaiserslautern hat eine vermisste 62-jährige Frau aus dem Stadtteil Hohenecken wieder gefunden. Polizei und Feuerwehr hatten seit Mitte August intensiv nach ihr gesucht.

Das letzte Lebenszeichen der 62-Jährigen aus Kaiserslautern-Hohenecken gab es am Dienstag, dem 15. August. Da hatte sie abends mit einem Verwandten telefoniert. Als dieser am Mittwoch die Frau besuchen wollte, war sie bereits verschwunden.

Deshalb ging die Polizei davon aus, dass sie selbst ihr Haus verlassen hatte. Wohin sie ging, war genau so ungeklärt wie die Frage, ob sie sich zu Fuß oder mit anderen Verkehrsmitteln auf den Weg gemacht hatte. Es habe auch sein können, so die Polizei, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet.

Hunde verloren Spur der Vermissten in Hohenecken

Polizei und Feuerwehr hatten mit Spürhunden und einer Drohne nach der 62-Jährigen gesucht. Die Hunde folgten einer Spur in Richtung Burg Hohenecken - dort verlor sich die Spur allerdings. Das Gebiet wurde weiträumig abgesucht, ohne eine weitere Spur von ihr zu finden.

Polizei findet Vermisste aus Kaiserslautern

Nun aber die gute Nachricht der Polizei. Die Suche nach der Vermissten ist beendet. Die Ermittler hätten den aktuellen Aufenthaltsort der Dame ausfindig machen können Es gehe ihr den Umständen entsprechend gut. Die Frau habe ihr zu Hause auf eigenen Wunsch verlassen. Dass seit zwei Wochen nach ihr gesucht wurde, hatte sie noch nicht mitbekommen.