Falsch herum durch die Einbahnstraße - Polizei stoppt Pokémon-Jagd

Die Polizei hat in Kaiserslautern einen Autofahrer gestoppt, der in der falschen Richtung durch eine Einbahnstraße fuhr. Der Grund dafür war selbst für die Polizisten überraschend.

Der 34-jährige Autofahrer wurde gegen 20 Uhr am Dienstabend dabei beobachtet, wie er in der falschen Richtung in eine Einbahnstraße in Kaiserslautern abbog. Daraufhin stoppte ihn die Polizei und unterzog ihn einer Verkehrskontrolle. Die Beamten fragten, warum der Fahrer, obwohl er sich vor Ort offensichtlich auskannte, verkehrtherum in die Einbahnstraße gefahren sei.

Polizei beendet Pokémon-Jagd in Einbahnstraße

Der Mann und sein Beifahrer gaben an, dass sie sich auf der Jagd nach "Pokémon" befänden und gerade einem der digitalen Monster auf den Fersen seien. Die Polizei sah sich dennoch gezwungen, die Jagd an diesem Punkt vorerst zu beenden. Statt eines neuen Pokémon habe der Autofahrer ein Verwarngeld erhalten, dass er ohne Zögern bezahlt habe.