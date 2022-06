Autofahrer in Kaiserslautern mit mehr als 3,8 Promille am Steuer

per Mail teilen

Die Polizei hat in Kaiserslautern einen 54-Jährigen erwischt, der trotz starken Alkoholeinflusses noch Auto gefahren ist. Der aggressive Mann hatte laut Alkoholtest 3,84 Promille.

Ein anderer Autofahrer habe am Montagnachmittag die Polizei verständigt, nachdem er in Kaiserslautern einen Mann beobachtet hatte, der in Schlangenlinien im Gersweilerweg unterwegs war. Der Zeuge habe berichtet, dass der offenbar betrunkene Autofahrer beim Linksabbiegen ein Verkehrsschild gerammt habe. Anschließend sei der Mann einfach weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Polizei findet Betrunkenen zuhause in Kaiserslautern

Da bei dem Unfall das Nummernschild des Autos abgefallen war, konnte die Polizei schnell herausfinden, wo der mutmaßliche Alkoholsünder wohnt. An der gemeldeten Adresse habe das vom Zeugen beschriebene Auto in der Garage gestanden. Es war laut Polizei an der Vorderseite beschädigt, wohl durch den Zusammenstoß mit dem Verkehrsschild.

Mann wehrt sich gegen Polizisten und wird gefesselt

Der 54-Jährige sei aggressiv gewesen und habe die Polizisten beleidigt und bedroht. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Wert: 3,84 Promille. Der Mann habe sich anschließend geweigert, mit auf die Dienststelle zu kommen. Daraufhin hätten ihm die Beamten Handfesseln angelegt. Den Betrunkenen erwarten nun Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung.