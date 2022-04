Glück für Seniorin - Polizei schnappt Enkeltrick-Betrüger

Die Polizei hat in Kaiserslautern einen möglichen Enkeltrick-Betrüger gestellt. Sie spricht von einem "Helfershelfer". Polizisten zweier Bundesländer hätten kooperiert.

Sowohl die hessische als auch die rheinland-pfälzische Polizei seien im Einsatz gewesen, teilt die Polizei in Kaiserslautern mit. Ermittler des Polizeipräsidiums in Frankfurt waren vergangenen Woche auf den 21-jährigen Mann aufmerksam geworden. Er habe in Verdacht gestanden, im Auftrag von noch unbekannten Hintermännern als "Geldabholer" tätig zu sein. Er soll also nach sogenannten Schockanrufen Geld von den jeweiligen Opfern abgeholt haben.

Frau aus Kaiserslautern um 15.000 Euro betrogen

Die hessische Polizei sei dem Mann bis nach Kaiserslautern gefolgt und habe ihn dort mit der rheinland-pfälzischen Polizei festgenommen. Die Beamten hatten zuvor beobachtet, wie eine 72-Jährige dem jungen Mann an der Haustür einen Umschlag übergeben hatte - mit 15.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, hatte die betrogene Seniorin einen Anruf erhalten. Dort sei ihr vorgegaukelt worden, dass ihre Tochter einen schlimmen Unfall verursacht habe und nun im Gefängnis sitze. Nur durch die Zahlung von 15.000 Euro könne sie wieder frei kommen. Die Frau hatte Glück: Ihr Geld hat sie zurückbekommen. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Er habe bisher keine weiteren Angaben gemacht. Die Ermittlungen dauern an, sagt die Polizei.

Enkeltrick - es gibt verschiedene Varianten

Immer wieder versuchen Betrüger am Telefon vor allem Senioren um Geld zu bringen. Mal geben sie sich als Enkel oder Kind aus, mal als Polizisten, die vor einem möglichen Einbruch warnen. Erst vor wenigen Tagen hatte die Polizei in Kaiserslautern vor einer neuen Betrugsmasche gewarnt, in der beide Varianten miteinander kombiniert werden. Die Polizei empfiehlt immer wieder, gerade ältere Menschen für solche Betrugsmaschen zu sensibilisieren und Unbekannten kein Geld zu übergeben.