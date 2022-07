Frauen über Wochen sexuell belästigt: Polizei schnappt Grapscher

Nach mehreren sexuellen Übergriffen in der Innenstadt von Kaiserslautern hat die Polizei einen 20-jährigen Mann geschnappt. Er soll nachts Frauen verfolgt und unsittlich berührt haben.

Nachdem in den vergangenen Wochen immer wieder Frauen in Kaiserslautern Opfer von sexuellen Übergriffen wurden, nahm das Fachkommissariat für Sexualdelikte die Ermittlungen auf. Die Experten konnten den Tatverdächtigen daraufhin am vergangenen Wochenende in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf frischer Tat stellen.

Verdächtiger taucht zunächst unter

Der 20-Jährige fiel den Beamten auf, als er einer Frau vom Stiftsplatz aus folgte. Er sei jedoch zunächst hinter einer Häuserecke verschwunden und untergetaucht. Noch in derselben Nacht fiel er der Polizei jedoch erneut auf. Diesmal gelang es den Beamten, ihn zu stellen und mit zur Dienststelle zu nehmen.

Mehrere Frauen in Kaiserslautern verfolgt und begrapscht

Der junge Mann soll in den vergangenen Wochen, meistens in der Nacht von Samstag auf Sonntag, Frauen verfolgt und begrapscht haben. Unabhängig voneinander hätten sich Betroffene bei der Polizei gemeldet und die Übergriffe angezeigt.

20-Jähriger soll auch versucht haben, Opfer zu küssen

Die Masche des 20-Jährigen: Nach Polizeiangaben verfolgte er die Frauen, wenn sie zu Fuß an ihm vorbeikamen. Daraufhin näherte er sich, sprach sie an und forderte sie auf, ihn mit nach Hause zu nehmen. Als die Frauen das ablehnten, begrapschte er sie oder versuchte, sie zu küssen.

Verdächtiger verweigert die Aussage

Als die Polizei den Mann mit den Vorwürfen konfrontierte, schwieg er und verweigerte nach Angaben der Ermittler die Aussage. Weitere Zeugen oder Betroffene sollen sich mit der Polizei in Kaiserslautern unter 0631 369 2620 in Verbindung setzen. Die Ermittlungen gegen den 20-Jährigen dauern an.