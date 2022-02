Die Autobahnpolizei hat auf der A63 bei Kaiserslautern drei junge Autodiebe geschnappt. Die Männer im Alter zwischen 19 und 22 Jahren seien in einem Auto unterwegs gewesen, das in der Nacht zuvor in Bayern als gestohlen gemeldet wurde. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass den drei Männern insgesamt 14 Pkw-Aufbrüche zur Last gelegt werden. Der 19-jährige Fahrer habe außerdem keinen gültigen Führerschein besessen und sei unter dem Einfluss von Drogen gefahren. Die Autodiebe wurden nach Polizeiangaben für alle weiteren Maßnahmen an die zuständige Dienststelle in Bayern übergeben.