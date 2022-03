Viele Fragen für die Polizei: Zwei Verletzte bei mysteriösem Unfall

per Mail teilen

Zwei junge Männer im Alter von 17 und 20 Jahren sind bei einem Unfall in Kaiserslautern leicht verletzt worden. Allerdings weiß die Polizei bislang nicht, was überhaupt passiert ist.

Bei dem Unfall waren in der Nacht auf Donnerstag in Kaiserslautern zwei Autos frontal zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, hielten sich am Unfallort zwei junge Männer im Alter von 17 und 20 Jahren auf. Beide seien leicht verletzt gewesen.

Keine Erinnerung an Unfall in Kaiserslautern?

Der 20-Jährige soll wohl eines der beiden Autos gefahren haben. Allerdings habe er angegeben, sich nicht an den Unfall erinnern zu können. Nach Angaben der Polizei stritt der 17-Jährige ab, am Steuer des anderen Wagens gesessen zu haben. Beide hätten sich jedoch gegenseitig beschuldigt, auf die Gegenfahrbahn geraten zu sein und daher Schuld an dem Unfall zu haben.

Wo sind die Mitfahrer des 17-Jährigen?

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass in dem Auto des 17-Jährigen noch weitere Menschen saßen, die vom Unfallort geflüchtet waren. Vom Schadensbild her sei davon auszugehen, dass die Autos mit hoher Geschwindigkeit zusammengestoßen sind. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf bis 30.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.