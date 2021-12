Das Polizeipräsidium Westpfalz in Kaiserslautern beteiligt sich am Donnerstag erneut am landesweiten Corona-Kontrolltag. Vor zwei Wochen wurden dabei mehr als 1.000 Verstöße festgestellt.

"Wir wissen, was die Pandemie den Menschen seit langem abverlangt", kommentiert Polizeipräsident Michael Denne die geplanten Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln. "Aber dennoch - wir kommen nur solidarisch aus dieser Krise. Um dieses Ziel zu erreichen sind gegenseitige Rücksichtnahme, das Einhalten der Corona-Regeln und deren Kontrolle wichtige Bausteine", richtet Denne seinen Appell an die Menschen in Kaiserslautern und der Region.

Corona-Kontrollen in Kaiserslautern und der Pfalz

Der letzte Corona-Kontrolltag am 2. Dezember war nach Angaben der Polizei bei den meisten Menschen auf positive Resonanz gestoßen. Jedoch sei aufgrund der Zahl der Verstöße gegen die geltenden Regeln klar, dass weitere Kontrollen notwendig seien. Anfang Dezember wurden in ganz Rheinland-Pfalz fast 6.500 Personen kontrolliert und dabei mehr als 1.000 Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Im Bereich des Polizeipräsidiums Westpfalz waren es mehr als 100 Verstöße gegen die damals geltenden Corona-Maßnahmen.

Diese Corona-Regeln will die Polizei in Kaiserslautern und der Region am Donnerstag unter anderem kontrollieren. Nur gemeinsam sei die Pandemie zu schaffen, appellieren die Einsatzkräfte an die Menschen in der Pfalz. Polizei Rheinland-Pfalz

Polizei will unter anderem 2G-plus-Regel kontrollieren

In der Zwischenzeit ist eine neue Corona-Landesverordnung in Kraft getreten. Wie die Polizei mitteilt, verlagern sich die Schwerpunkte der Kontrollen entsprechend. Die Einsatzkräfte werden daher vor allem prüfen, ob beispielsweise in Restaurants die 2G-plus-Regel eingehalten wird, ob in Supermärkten alle Kunden eine Maske tragen oder ob in Bus und Bahn die Fahrgäste entweder geimpft, genesen oder negativ auf Corona getestet sind. Die Polizei unterstützt dabei die Ordnungsämter in der Region, die für die Einhaltung der Corona-Regeln zuständig sind.