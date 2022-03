Polizei fasst mutmaßlichen Drogendealer

In der Kaiserslauterer Innenstadt hat die Polizei einen mutmaßlichen Drogendealer gefasst. Wie die Beamten jetzt mitteilten, durchsuchten Ermittler in der vergangenen Woche einen Kiosk und die Wohnung des 33-Jährigen. In dem Kiosk in der Innenstadt seien sie dabei auf Amphetamin, Marihuana, zwei Messer und einen Baseballschläger gestoßen. Außerdem habe der Mann in einem Lagerraum weitere eineinhalb Kilo Drogen aufbewahrt. Gegen den Kaiserslauterer erging Haftbefehl, er schweigt laut Polizei bislang.