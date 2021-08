Keine größeren Probleme. Diese Antwort erhält man, wenn man in Pirmasens und Kaiserslautern nach den Auswirkungen des Warnstreiks im Öffentlichen Personennahverkehr am Dienstag fragt.

Die Gewerkschaft Verdi hatte zu Warnstreiks insbesondere im Busverkehr aufgerufen. In Kaiserslautern und Pirmasens hat es offenbar keine größeren Verkehrsbehinderungen gegeben. In Pirmasens fuhren zwar am Dienstag keine Stadtbusse und auch der Ruftaxi-Verkehr wurde eingestellt. Da aber die Überlandbusse der privaten Busunternehmen fuhren, war es für viele Pendler kein Problem, pünktlich in die Stadt zu kommen.

Die Busfahrer der Pirmasenser Stadtwerke legten am Dienstag ihre Arbeit nieder. SWR

Auch in Kaiserslautern hat es nach Angaben der Stadtwerke keine Verkehrsprobleme gegeben. Vereinzelt hätten Kunden angerufen und gefragt, wie lange der Streik dauert. Beschwerden habe es nicht gegeben. Die Stadtwerke Kaiserslautern kritisieren den Zeitpunkt des Streiks, da sich die Fahrgastzahlen in der Corona-Pandemie nur langsam wieder normalisieren.

Die Gewerkschaft fordert einen bundesweit einheitlichen Tarifvertrag für die Beschäftigten sowie bessere Arbeitsbedingungen. Die Arbeitgeber lehnen das aber bisher ab.