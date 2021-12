In Kaiserslautern, Pirmasens und im Donnersbergkreis nehmen viele Menschen ihre gebuchten Impftermine nicht wahr. Die Impfzentren bitten darum, dass die Termine abgesagt werden.

Im Landesimpfzentrum am Opelkreisel in Kaiserslautern erscheinen aktuell bis zu zwanzig Prozent der Impfwilligen nicht zu ihrem Termin. Auch in den Impfstellen in Pirmasens und in Winnweiler im Donnersbergkreis würden nach Angaben von Sprechern viele Menschen ihren Termin kurzfristig absagen. In der vergangenen Woche seien in der Impfstelle in Pirmasens bis zu 370 Menschen ihrem Impftermin ferngeblieben.

Die Sprecher gehen davon aus, dass die Menschen oft versuchen würden, an mehreren Orten gleichzeitig einen Termin zu bekommen - zum Beispiel auch beim Haus- oder Betriebsarzt oder sie würden sich am Impfbus impfen lassen. Und dann würden sie vergessen, die anderen Termine wieder abzusagen.

Absage der Impftermine in der Pfalz online oder per Mail

Die Impfstellen bitten deshalb um Absage der Termine. Diese könnten dann an andere Impfwillige vergeben werden. In Pirmasens zum Beispiel geht das online oder per Mail. Wer einen Termin per Mail bestätigt bekomme, dem werde ein Link mitgeschickt, unter dem man absagen kann.

Obwohl so viele Menschen ihren Termin nicht wahrnehmen, muss nach Auskunft der Sprecher kein Impfstoff weggeworfen werden. Die meisten Termine könnten auch kurzfristig noch an andere Personen vergeben werden.