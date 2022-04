Gas-„Frühwarnstufe“ ausgerufen: Das sagen die Energieversorger im Westen der Pfalz

Das Bundeswirtschaftsministerium hat die Frühwarnstufe im Notfallplan der Gasversorgung aktiviert. Die Versorger in der Westpfalz beobachten die Situation am Gasmarkt sehr genau.

Wegen einer „drohenden Verschlechterung der Versorgungslage“ hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Mittwochmorgen die „Frühwarnstufe“ des sogenannten Notfallplans Gasversorgung ausgerufen. Offenbar befürchten viele Experten, dass Russland Ernst macht und die Gaslieferungen einstellt. Für die Energieversorger in der Westpfalz ist es noch zu früh, um Alarm zu schlagen.

Die Wahrscheinlichkeit einer lokalen oder gar nationalen Gasversorgungskrise sei immer noch gering, sagen die Stadtwerke SWK in Kaiserslautern. Sowohl die SWK, als auch die Stadtwerke in Pirmasens und Pfalzgas werten den Schritt des Bundes als eine vorsorgliche Maßnahme. Allerdings sei das Ausrufen der Frühwarnstufe des Notfallplans Gas auch ein folgerichtiger Schritt des Bundeswirtschaftsministeriums, betont Pfalzgas.

"Durch die Forderung Russlands nach einer Bezahlung der Gasimporte nur noch in Rubel besteht grundsätzlich die Gefahr möglicher Beeinträchtigungen bei den Gaslieferungen oder sogar Lieferausfälle."

Momentan keine Einschränkungen bei der Gasversorgung

Pfalzgas und auch die Stadtwerke Pirmasens betonten aber, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine Beeinträchtigung der Gas-Lieferungen spürbar seien. „Die Gasversorgung in Deutschland ist zuverlässig", so der technischer Vorstand der Stadtwerke Kaiserslautern. Es gebe viele Leitungen, die das Gas zu allen Kunden transportieren könnten und Gasspeicher. Die Speicherkapazitäten in Deutschland gehörten zu den größten in der Europäischen Union.

Privathaushalte sind besonders geschützt

Nach Angaben der SWK in Kaiserslautern würden bei einem drohenden Gas-Versorgungsengpass zunächst die Unternehmen informiert werden. Manche von ihnen könnten dann auf Öl umstellen.

"Kürzungen bei den Verbrauchern sind immer nur das letzte Mittel, wenn alle anderen zahlreichen Maßnahmen ausgeschöpft sind."

Besonders geschützte Kunden seien Privathaushalte und auch Krankenhäuser oder Pflegeheime, so die SWK. Diese seien nur in der letzten Eskalationsstufe im Notfallplan und nur nach behördlicher Anordnung von Kürzungen betroffen, betonen die Stadtwerke Pirmasens.