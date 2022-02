Pfalztheater setzt auf Neuanfang

Das Pfalztheater in Kaiserslautern will mit einem neuen Programm die Corona-Krise hinter sich lassen. Das Motto der kommenden Spielzeit ab dem 9. Oktober lautet nach Angaben des Bezirksverbands Pfalz „Auf. Um. Bruch“. Auf dem Programmplan stehen unter anderem die lustige Witwe, Macbeth und Faust. Zudem sind im Bereich Tanz rund doppelt so viele Choreographien wie zuvor eingeplant. Außerdem will das Pfalztheater laut Bezirksverband künftig nachhaltiger arbeiten, zum Beispiel was das Bühnenbild betrifft.