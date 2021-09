Fritzi Haußmann bekommt Pfalzpreis für Plastik

Fritzi Haußmann heißt die Pfalzpreisträgerin 2021. Die Bildhauerin überzeugte die Jury des Bezirksverbands Pfalz mit ihren außergewöhnlichen, raumgreifenden Installationen. Sie benutzt dafür ausgediente Fahrradschläuche, die sie aufschlitzt und neu zusammennäht. Das ergibt einen durch die Streifen strukturierten Gummiteppich, den die Künstlerin in eine skulpturale Form bringt. Fritzi Haußmann, Jahrgang 1970, hat an der Hochschule Wies-baden und der Freien Kunstakademie Mannheim studiert. Sie lebt und arbeitet in Frankenthal und Mannheim. Der Nachwuchspreis des Pfalzpreises für Plastik ging gestern Abend an Theresa Lawrenz für ihre Skulpturen aus Stahl, Beton und Stein. Die 30jährige Mainzerin arbeitet unter anderem als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Technischen Universität Kaiserslautern. Die Ausstellung mit Werken aller Nominierten für den Pfalzpreis und den beiden ausgezeichneten Künstlerinnen sind in der Pfalzgalerie Kaiserslautern noch bis zum 3. Oktober zu sehen.