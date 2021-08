Die Pfalzbibliothek Kaiserslautern erhält die Fotosammlung des Ehepaars Baumann aus Rhodt unter Rietburg. Das Paar hat in den vergangenen 30 Jahren rund 15.000 Farbfotos in knapp 700 Orten, Höfen und Städten der Pfalz gemacht. Abgebildet sind unter anderem Fachwerkhäuser und historische Nachweise an Gebäuden, wie zum Beispiel Inschriften, Jahreszahlen und Torschlusssteine. Damit stellt die Sammlung eine einzigartige Dokumentation der noch vorhandenen historischen Zeugnisse in der Pfalz dar. Interessierte können die Fotosammlung zu den üblichen Öffnungszeiten in der Pfalzbibliothek in Kaiserslautern einsehen.