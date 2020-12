Derzeit finden beim Chemieunternehmen Celanese in Kaiserslautern Verhandlungen mit Betriebsräten und Gewerkschaftsvertretern statt. Das hat das Unternehmen bestätigt. Hintergrund ist, dass der Standort mit derzeit 69 Mitarbeitern voraussichtlich im März 2022 schließen soll. Mehrere Standorte – darunter auch der in Kaiserslautern - werden künftig in einem europäischen Zentrum in Italien zusammengefasst. Mit den derzeitigen Verhandlungen möchte das Unternehmen nach eigenen Angaben eine faire und respektvolle Behandlung der betroffenen Mitarbeiter gewährleisten. Celanese hatte Ende Juli dieses Jahres bekannt gegeben, dass der Kaiserslauterer Standort geschlossen werden soll.