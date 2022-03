Hier können Sie im Kreis Kaiserslautern PCR-Tests durchführen lassen

Besteht der Verdacht, dass man sich mit Corona infiziert haben könnte, müssen Betroffene einen PCR-Test durchführen lassen. Im Kreis Kaiserslautern gibt es jetzt mehrere Teststellen dafür.

Nach Angaben der Kreisverwaltung sind auch im neuen Jahr mehrere Teststellen im Kreis Kaiserslautern geöffnet. Betrieben werden sie vom Deutschen Roten Kreuz und dem Malteser Hilfsdienst.

PCR-Tests im Kreis Kaiserslautern nur mit Nachweis

Die Kreisverwaltung weist ausdrücklich darauf hin, dass dort nur Menschen getestet werden, die einen Anspruchsnachweis haben. Diesen bekommen zum Beispiel Kinder und Beschäftigte in Schulen oder Kindergärten vom Gesundheitsamt, wenn dort positive Fälle aufgetreten sind. Wer Kontakt zu einer positiv-getesteten Person hatte oder sich nach einer Corona-Erkrankung freitesten möchte, bekommt ebenfalls einen Nachweis vom Gesundheitsamt. Menschen mit positivem Test aus einem Schnelltestzentrum bekommen vom Betreiber der Zentren einen Nachweis zugeschickt. Genauere Informationen gibt es auf der Homepage des Kreises Kaiserslautern.

Bis jetzt ist in den PCR-Testzentren eine Anmeldung nicht erforderlich. Wer auf eigene Initiative einen solchen Test durchführen lassen möchte, kann dies ausschließlich in der Teststelle in Enkenbach-Alsenborn oder in Queidersbach tun. Dann muss der Test aber selbst bezahlt werden. PCR-Tests kosten je nach Labor zwischen 60 und 200 Euro.

Auch Malteser Hilfsdienst bietet PCR-Tests an

Fünfmal die Woche bietet der Malteser Hilfsdienst PCR-Tests an. Die Teststellen sind in Mackenbach und Schneckenhausen. Nach Angaben eines Sprechers ist auch hier keine Anmeldung erforderlich.