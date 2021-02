per Mail teilen

Die Stadt Kaiserslautern darf dem 1. FCK die Stadionpacht verringern. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hat dafür grünes Licht gegeben. Allerdings hat die Entscheidung einen Haken.

Die Pachtminderung, die für den FCK nach eigenen Angaben überlebenswichtig ist, gilt nur für das laufende Haushaltsjahr. Also bis Ende des Jahres und damit nur bis zur Winterpause der kommenden Saison. Auf dieses entscheidende Detail hat die Stadt Kaiserslautern hingewiesen. Zuerst hatte der SWR gemeldet, dass die Pachtminderung für die komplette kommende Saison gilt.

Wie die ADD mitteilt, erhebt die Behörde "in Anbetracht der zeitlichen Dimension und möglicher Konsequenzen für den 1. FCK und damit einer drohenden weiteren Verschlechterung der Haushaltslage der Stadt Kaiserslautern" keine Rechtsbedenken gegen eine weitere Mietminderung.

Regelung gilt nur bis zur Winterpause

Eine Entscheidung für das kommende Jahr kann die Behörde nach eigenen Angaben aber jetzt noch nicht treffen. Erst nach Prüfung der zukünftigen städtischen Haushaltspläne könne auf dieser Grundlage eine seriöse und verantwortungsbewusste Entscheidung getroffen werden. Damit würde die Pachtminderung nach derzeitigem Stand nur bis zur Winterpause gelten und mitten in der kommenden Saison enden. Wie es nach der Winterpause weitergeht, ist damit noch völlig offen.

ADD spielt Ball zurück an die Stadt

Für alles, was über das laufende Jahr hinausgeht, sieht die ADD wieder die Stadt Kaiserslautern in der Pflicht. Der Stadtrat habe laut ADD für die zukünftigen Haushaltspläne alle notwendigen Gestaltungsmöglichkeiten selbst in der Hand. Die Pachtminderung spiele bei der prekären Haushaltssituation der Stadt Kaiserslautern nur eine untergeordnete Rolle. Aktuell belaufe sich die Verschuldung der Stadt Kaiserslautern auf rund 762 Millionen Euro - allein im aktuellen Haushaltsjahr würden rund 39 Millionen Euro Schulden gemacht. Hier erwartet die Behörde nach eigenen Angaben, dass die Stadt ihre Haushaltssituation insgesamt nachhaltig verbessert.

"Wir müssen nun schnellstmöglich einen neuen Stadtratsbeschluss herbeiführen, und zwar in einer weiteren Sondersitzung am 2. März", erklärte Bürgermeister Klaus Weichel. "Die Laufzeit des neuen Pachtvertrags geht deutlich über das Ende des aktuellen Haushaltsjahres hinaus."

Stadtrat hatte unter Vorbehalt zugestimmt

Der Stadtrat von Kaiserslautern hatte am Samstag unter Vorbehalt beschlossen, die Stadionpacht für den FCK von 3,2 Millionen Euro auf 625.000 Euro zu kürzen. Schon für die vergangene und aktuelle Saison hatte der FCK eine verminderte Stadionpacht von 425.000 Euro gebilligt bekommen. Dafür hatte die hochverschuldete Stadt Kaiserslautern von der ADD eine Ausnahmegenehmigung erhalten. Da der Stadt Kaiserslautern durch eine erneute Mietminderung Einnahmen verloren gehen, musste die ADD dieser zustimmen.