Die Konzerte der "Jungen Opernstars" in der Fruchthalle Kaiserslautern am Samstag und Sonntag werden ohne Orchester gespielt. Stattdessen werden die Sängerinnen und Sänger von Flügel und Saxophon begleitet. Hintergrund ist ein positiver Corona-Test im Orchester der Deutschen Radio Philharmonie, verbunden mit zahlreichen Kontaktwarnungen bei den betroffenen Musikern. "Die Pandemie erfordert von uns allen kurzfristige Reaktionen und manchmal auch kreative Lösungen. So müssen wir das Konzert nicht absagen und können auch unserem Publikum am Samstag und Sonntag noch etwas Schönes bieten“, erklärt Dr. Christoph Dammann, Leiter des Kulturreferates der Stadt Kaiserslautern. Am Ende des Gesangswettbewerbs der "Jungen Opernstars" kann das Publikum an beiden Tagen über die Vergabe des "Emmerich-Smola-Medienpreises" abstimmen.