Weiter Kurzarbeit bei Opel in Kaiserslautern?

Seit Oktober befinden sich viele Mitarbeiter von Opel in Kaiserslautern in Kurzarbeit. Diese könnte länger als geplant dauern.

Es könnte sein, dass die Kurzarbeit verlängert werden müsse, sagte Betriebsratschef Thorsten Zangerle dem SWR. Eine konkrete Aussage sei aber erst im Januar möglich.

Im Oktober hatte Opel knapp 1.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Grund war nach Angaben des Unternehmens der weltweite Mangel an sogenannten Halbleitern - einem wichtigen Chip für die Autofertigung. Folge: Einige Fabriken des Opel-Mutterkonzerns PSA mussten die Produktion herunterfahren oder sogar ganz stoppen. Diese waren auch mit Teilen aus dem Werk in Kaiserslautern beliefert worden - wo dann ebenso die Produktion gedrosselt werden musste.

Im Moment weniger Kurzarbeit bei Opel in Kaiserslautern

Aktuell seien zwar weniger Beschäftigte in Kurzarbeit als die ursprünglichen 1.000, so Betriebsratschef Thorsten Zangerle. Ob und wie lange diese im neuen Jahr weitergehe, sei aber noch unklar, weil die Arbeitgeber im Kaiserslautern noch keine Personalrechnung vorgelegt hätten.

Grundsätzlich habe die Politik den vereinfachten Zugang zur Kurzarbeit bis Ende März verlängert. Das Opelwerk in Kaiserslautern müsse im Januar aber auch schauen, ob es die gesetzlichen Vorgaben dafür noch erfülle. Zangerle stellte klar: Der weltweite Chipmangel werde die gesamte Autoindustrie noch eine Weile begleiten.