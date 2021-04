Ende 2025 soll das neue Batteriezellen-Werk bei Opel in Kaiserslautern an den Start gehen. Das teilte der Opel-Mutterkonzern Stellantis in Amsterdam mit.

"Die Versorgung mit Batterien wird entscheidend sein, wird strategisch sein", sagte der Chef von Stellantis Carlos Tavares. In dem Konzern hatten sich zu Jahresbeginn Fiat Chrysler und der Peugeot-Hersteller PSA zusammen geschlossen. Opel ist eine von 14 Automarken des Konzerns.

Vor zwei Jahren hatte PSA beschlossen, zusammen mit zwei Energiefirmen eine europäische Batteriefertigung aufzubauen. Dazu gehört neben dem Werk in Kaiserslautern auch eines in Douvrin in Frankreich, dass schon 2023 seine Produktion aufnehmen soll.

2.000 Arbeitsplätze für Kaiserslautern

In Kaiserslautern sollen mit dem neuen Werk nach Angaben von Opel rund 2.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Stellantis will in seine Batteriefertigung rund fünf Milliarden Euro investieren. Der Konzern will sich durch die eigenen Werke unabhängiger von Batterien machen, die in Asien produziert werden. 1,3 Milliarden Euro gibt es als Förderung von Deutschland und Frankreich.