Online-Petition gegen Montagsproteste

per Mail teilen

Ein Bündnis für demokratische Werte in Kaiserslautern hat eine Unterschriftaktion im Internet gestartet. Damit wollten verschiedenen Akteure wie der Stadtjugendring ein Gegengewicht zu den Montagsprotesten sein, teilte der Vorsitzende des Stadtjugendrings mit. Viele Menschen in Kaiserslautern seien sehr besorgt über die Entwicklung der letzten Wochen. Mit der Unterschriftenaktion appelliere das Bündnis daher an die Teilnehmer der Corona-Proteste sich nicht von rechten Kräften instrumentalisieren zu lassen. Unter dem Motto „Kaiserslautern: gemeinsam, solidarisch“ haben bis Dienstagnachmittag rund 600 Menschen unterschrieben.