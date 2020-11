per Mail teilen

An der TU Kaiserslautern beginnt heute der Online-Kongress „Sport/Gesundheit/Digital“. Zwei Tage lang gibt es Vorträge und Workshops rund um das Thema Digitalisierung und Sport. Unter anderem geht es um Sensorik in Sport und Gesundheitswesen, um den Einsatz von Robotern bei Operationen oder auch darum, wie beispielsweise Waldbaden den Stress, der durch die zunehmende Digitalisierung entsteht, mildern kann. Ab 16:15 Uhr kann sich jeder Interessierte drei Vorträge online anhören. Unter anderem wird es darum gehen, welche Risiken zum Beispiel die Digitalisierung in der Bildung birgt. Einloggen kann man sich über die Internetseite des Unisports der TU Kaiserslautern.