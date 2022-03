Onlineformular für Flüchtlings-Wohnraum freigeschaltet

per Mail teilen

Wer in Kaiserslautern Wohnraum für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine anbieten will, kann das ab sofort über das Internet erledigen. Die Stadt hat nach eigenen Angaben heute Morgen ein Online-Formular dafür freigeschaltet. Neben den eigenen Kontaktdaten muss unter anderem angegeben werden, um viele Zimmer es sich handelt, wie diese ausgestattet sind und wie viele Personen dort ab wann unterkommen können. Zu finden ist das Formular auf der Internetseite der Stadt Kaiserslautern. Außerdem soll es hier in Kürze auch möglich sein, dass Geflüchtete aus der Ukraine nach einer Wohnung suchen können.