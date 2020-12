Olaf Marschall wird neuer Chefscout beim 1. FC Kaiserslautern. Wie der Verein mitteilt, soll Marschall den Scouting-Bereich des FCK leiten und neu strukturieren. Der ehemalige Profi, der mit den Roten Teufeln 1998 Deutscher Meister wurde, werde bereits in die aktuellen Transferplanungen in der Winterpause voll mit einbezogen. Marschall wird nach Angaben des FCK außerdem als Individualtrainer im Nachwuchsbereich eingesetzt. FCK-Geschäftsführer Voigt hat zudem angekündigt, darüber hinaus im operativen Bereich auf die sportliche Talfahrt des Vereins zu reagieren. Der FCK plant in den kommenden Wochen, den Bereich Profisport um einen weiteren Entscheidungsträger zu ergänzen. In welcher Position das genau sein wird, ließ Voigt bislang offen.