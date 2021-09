Offene Ateliers in der Westpfalz

per Mail teilen

An diesem und am kommenden Wochenende öffnen in der Westpfalz professionelle Künstler ihre Ateliers. Nach Angaben des Berufsverbands Bildender Künstlerinnen und Künstler sind beispielsweise Ateliers aus dem Zellertal, Kaiserslautern und Pirmasens dabei.

Gezeigt werden viele verschiedene künstlerische Ausdrucksformen. Von der Malerei über Grafik, Skulptur und Plastik bis hin zur Fotografie und Objektkunst sei alles dabei. Die Öffnungszeiten der einzelnen Ateliers können je nach Künstler variieren. Genauere Informationen zu den Teilnehmern gibt es im Internet. Die Vorsitzende des Berufsverbands Bildender Künstlerinnen und Künstler weist auf die derzeitig schwierige Einkommenssituation für Künstler aufgrund der Corona-Pandemie hin. Sie hofft daher auf zahlreiche Besucher, die Kunstwerke kaufen. Die Aktion der offenen Ateliers findet in ganz Rheinland-Pfalz statt. Insgesamt geben 240 Künstler Einblicke in ihre Arbeitsräume.