Kaiserslauterns Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) hat die Bürger davor gewarnt, im Umgang mit dem Corona-Virus nachlässig zu werden. Wie erwartet, sei die Stadt von der harten Pandemie-Realität nun wieder eingeholt worden, so Weichel. Nur wenn jeder die Hygieneregeln beachte, sei es möglich, die Fallzahlen auf dem jetzigen Niveau zu halten. Einen weiteren Shutdown würden viele Einzelhändler, Gastronomen, Schausteller oder Kulturschaffende in Kaiserslautern nicht verkraften. Die Stadt Kaiserslautern liegt mit (Stand: 12.10.2020) 15 gemeldeten Corona-Fällen in den vergangenen sieben Tagen noch unter der Warnstufe Gelb. Für den Landkreis gilt nach Angaben der Landesregierung hingegen bereits seit einigen Tagen die Gefahrenstufe Orange.