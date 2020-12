Das Caritas Obdachlosenheim St. Christophorus in Kaiserslautern setzt seit gut zwei Wochen Corona-Schnelltests ein. Nach Angaben des Einrichtungsleiters soll damit verhindert werden, dass sich das Virus ausbreitet. Es werden die Wohnungslosen getestet, die Symptome zeigen oder diejenigen, die neu in der Einrichtung sind und zuvor in Risikogebieten waren. Bisher sei noch niemand Corona-positiv getestet worden. Momentan sei das St. Christophorus-Heim belegt. Zur Not könnten aber noch einzelne zusätzliche Plätze eingerichtet werden. Allerdings müsse dabei immer der Corona-Sicherheitsabstand gewahrt bleiben. Deshalb sei die Anzahl der Plätze in diesem Jahr auch stark begrenzt.