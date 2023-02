Beate Kimmel wird erste Oberbürgermeisterin von Kaiserslautern

Beate Kimmel (SPD) hat sich in der Stichwahl für den Oberbürgermeisterposten in Kaiserslautern durchgesetzt und wird erste Frau an der Stadtspitze. Am Ende war das Ergebnis deutlich.

Beate Kimmel siegte in der Stichwahl am Sonntagabend mit 62,3 Prozent der Stimmen. Ihre Kontrahentin Anja Pfeiffer (CDU) erhielt demnach 37,8 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei nur noch knapp 28 Prozent - beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte sie noch bei 35 Prozent gelegen. Der bisherige Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) nannte das Ergebnis "erschütternd".

Beate Kimmel ist zurzeit noch Bürgermeisterin der Stadt. Sie wird zum 1. September ihren Parteifreund Klaus Weichel an der Spitze der Stadt ablösen - als erste Frau auf diesem Posten. Kimmel war auch die Siegerin des ersten Wahlgangs, als sie 36,5 Prozent der Stimmen holte. Ihre Kontrahentin Anja Pfeiffer ist Beigeordnete der Stadt.

Kimmel sagte nach der Bekanntgabe des Endergebnisses, sie sei sehr froh und glücklich, dass sie gewonnen habe. Der Druck sei sehr groß gewesen. Sie habe sich während des Wahlkampfes neu in ihre Heimatstadt verliebt. Anja Pfeiffer gratulierte Beate Kimmel schon sehr früh während der Auszählung zum Sieg. Sie hoffe weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit. Ihr sei es immer wichtig gewesen, dass man sich auch nach dem Wahlkampf noch in die Augen schauen könne.

Wahlanalyse: Kimmel und Pfeiffer legen überall zu

Kimmel und Pfeiffer hatten in den Stadtteilen jeweils mehr Stimmen geholt als noch im ersten Wahlgang. Anja Pfeiffer gewann teilweise sogar deutlich dazu, wie die nachfolgenden Grafiken zeigen. Allerdings reichte der Zugewinn für Pfeiffer nicht zum Wahlsieg.

Kommunikation mit Bürgern in Kaiserslautern soll besser werden

Beate Kimmel sagte, sie werde jetzt in der Zeit bis zur Amtsübernahme "in andere Dezernate reinschnuppern", die sie bisher aus ihrem Job als Bürgermeisterin noch nicht kennt. So wolle sie sich möglichst schnell um die Gestaltung des Bahnhofsumfeldes kümmern. Außerdem will sie Anstöße dafür geben, dass die Richard-Wagner-Straße in der Innenstadt attraktiver wird. Zudem kündigte sich ein Format an, das die Bürger besser über die Entscheidungen der Stadt informieren soll.

Die Ergebnisse nach Wahlkreisen

Spannender erster Wahlgang in Kaiserslautern

Pfeiffer hatte es im ersten Wahlgang spannend gemacht: Sie erhielt 19,8 Prozent der Stimmen und lag damit nur 19 Stimmen vor dem ersten männlichen Kandidaten, dem parteilosen Thomas Kürwitz. "Wir haben einen Krimi geboten", sagte Pfeiffer nach dem ersten Wahlgang. Die Wahlbeteiligung lag bei 35 Prozent und damit deutlich höher als bei der OB-Wahl vor acht Jahren.

Wichtigste Themen im Wahlkampf in Kaiserslautern

Eines der wichtigsten Themen im Wahlkampf war die Sicherheit. In der Innenstadt gibt es einige Plätze, an denen sich Bürgerinnen und Bürger nicht sicher fühlen. Außerdem ging es um die Entwicklung der Innenstadt, die mit vielen leer stehenden Geschäften zu kämpfen hat. Und schließlich waren auch die vielen Baustellen in der Stadt immer wieder Thema.