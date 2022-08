Energiekrise ohne große Auswirkungen auf Freibäder im Westen der Pfalz

per Mail teilen

Weniger heizen? Früher schließen? Wegen der hohen Energiepreise wird das auch für die Freibäder in der Westpfalz diskutiert. Bis jetzt allerdings sind die Auswirkungen gering.

Das Freibad Waschmühle in Kaiserslautern bleibt weiter geöffnet. Stadt Kaiserslautern

In Kaiserslautern zum Beispiel wurde in der Verwaltung darüber gesprochen, die beiden Freibäder Waschmühle und das Warmfreibad schon im August zu schließen. Nicht nur, um Energie einzusparen, sondern auch wegen der zurzeit herrschenden haushaltsfreien Zeit.

Die Verwaltung kam aber zu dem Schluss, dass beide Freibäder wie geplant bis zum 18. September geöffnet bleiben. Grund: Das Einsparpotenzial sei sehr gering. Ein Großteil der Ausgaben für den Badebetrieb seien bereits getätigt. Stattdessen würde man aber Einnahmen aus den Eintrittsgeldern verlieren.

Kühlere Duschen in Rockenhausen

Im Naturerlebnisbad in Rockenhausen wurde die Temperatur in den Duschen reduziert, um Energie zu sparen. Das Schwimmbecken selbst verbraucht keine Energie, denn das Beckenwasser wird nicht geheizt.

Andere Freibäder in der Westpfalz haben allerdings die Wassertemperatur reduziert. Zum Beispiel das Vitalbad in Kusel. Dort wurde die Wassertemperatur in allen Becken um drei bis sechs Grad gesenkt.

Blockheizkraftwerk hilft Freibad in Altenglan

Im Freibad in Altenglan sorgen Blockheizkraftwerke für warmes Wasser. SWR

Wohl dem, der schon bei der Sanierung an den Energieverbrauch gedacht hat - wie die Gemeinde Altenglan bei ihrem Freibad. Dort wurden bei der Renovierung 2009 drei Blockheizkraftwerke gebaut, die das Bad nicht nur mit Strom versorgen.

Bei der Produktion der Elektrizität fällt nämlich auch Wärme an, die dazu genutzt wird, um das Wasser in den Becken normalerweise auf 23,5 Grad zu heizen. Erst wenn diese nicht mehr ausreicht, wird eine herkömmliche Heizung dazu geschaltet. Allerdings wurde hier im Juli die Temperatur um ein Grad gesenkt - um das Einsparpotenzial auszuloten, wie der Betriebsleiter sagte.

Keine Auswirkungen der Energiepreise in Freibad Pirmasens

In Pirmasens gibt es nach Auskunft der Stadtverwaltung noch keine negativen Auswirkungen der hohen Energiepreise. Man habe den Preis in den Lieferverträgen fixiert. Deswegen wurden die Wassertemperaturen bisher auch noch nicht gesenkt. Mit Blick auf die Zukunft will die Stadt aber Vorsorge treffen - und hier ein Blockheizkraftwerk installieren.