Schutz vor Hochwasser: Stadt Kaiserslautern will mit Bürgern Konzept erarbeiten

Durch den Klimawandel gibt es immer öfter Starkregen und Überflutungen oder Hochwasser. Davor muss man sich schützen. Die Stadt Kaiserslautern will jetzt zusammen mit Bürgern ein Schutzkonzept entwickeln.

Das Hochwasser im Ahrtal im vergangenen Sommer hat noch mal ganz deutlich gezeigt, wie wichtig es ist, sich vor Starkregen und Hochwasser zu schützen. Auch die Stadt Kaiserslautern nimmt das Thema nach eigenen Angaben als Aufgabe sehr ernst und erstellt für das Stadtgebiet ein Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept. Dabei setzt die Stadt jetzt auch auf die Hilfe von Bürgerinnen und Bürgern.

Hochwasserschutzkonzept: Zusammenarbeit mit Bürgern

Die Stadt Kaiserslautern hat angekündigt, zusammen mit den Menschen, die im Stadtgebiet leben, ein Hochwasserschutzkonzept entwickeln zu wollen. Alle Interessierten sind aufgerufen, sich bei der Aktion zu beteiligen. Nach Angaben der Stadt geht es darum, die Erfahrung und das Wissen der Bürger zu nutzen, um für Kaiserslautern ein zukunftsfähiges Hochwasserschutzkonzept zu erarbeiten.

Mehrere Workshops geplant

Alle Bürgerinnen und Bürger seien eingeladen, sich mit ihren Erfahrungen und ihrem ortskundigen Wissen einzubringen und damit die Gefahrenvorsorge zu unterstützen. Die Stadt plane deshalb 18 interaktive Workshops im Laufe von anderthalb Jahren. Dabei gehe es auch um Beratung. Es sollen vor allem Bürger beraten werden, die in hochwassergefährdeten Gebieten wohnen. Zum Beispiel in Erlenbach, Engelshof oder in der Innenstadt. Jeder Bürger soll nach Angaben der Stadt Kaiserslautern selbständig sein Eigentum schützen können, mit Rückstauklappen beispielsweise oder Sandsäcken. Auch Veranstaltungen für Gewerbetreibende seien geplant.

Auftaktveranstaltung zum Hochwasserschutz

Am nächsten Donnerstag (28.4.2022) findet die Auftaktveranstaltung statt, ab 18 Uhr in der Aula der Hochschule Kaiserslautern auf dem Gelände der Kammgarn. Im Anschluss an die Bürger-Workshops sollen dann konkrete Maßnahmen für das Hochwasserschutzkonzept von Kaiserslautern erarbeitet werden, so die Stadt. Anschließend sollen die Ergebnisse dann wieder in Bürger-Workshops diskutiert und in einer großen Abschlussveranstaltung der Öffentlichkeit präsentiert werden. Das sei für Mitte 2023 geplant.

Stadt hat Starkregen bereits auf dem Schirm

In der Vergangenheit hatte starker Regen in Kaiserslautern schon mehrfach zu Überflutungen geführt. Die Stadtentwässerung Kaiserslautern hat deshalb sogenannte Gefahrenkarten für Starkregen im Stadtgebiet erstellen lassen. Daraus lasse sich ablesen, welche Straßen oder Gebäude bei extremen Starkregen besonders betroffen und durch Überflutung gefährdet sein könnten.