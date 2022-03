Das Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern und die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen stellen am Dienstag ihren neuen Studiengang "Pflege" vor. Der Studiengang beginnt im kommenden Wintersemester und vermittelt nach Angaben des Westpfalz-Klinikums in sieben Semestern Theorie und Praxis. Am Ende erhalten die Studierenden zwei Abschlüsse: Einen als Pflegefachkraft und einen weiteren als "Pflege Bachelor of Science". Die Informationsveranstaltung zum neuen Studiengang findet am Dienstag ab 16 Uhr online statt.