Auf dem Platz vor der Stiftskirche in Kaiserslautern hat die Stadt einen neuen Baum aufgestellt. Wie die Verwaltung mitteilt, steht die Silberlinde jedoch nicht am exakt selben Platz, wie die im November gefällte Platane. Aufgrund einer Leitung im Erdreich sei der neue Baum um etwa zwei Meter versetzt worden. Die Stadtbildpflege plant, als nächstes den Baumrost am Fuß der Silberlinde einzusetzen, anschließend soll die sogenannte „Bank für alle“ wiederaufgebaut werden. Eine Künstlerinitiative hatte die Bank rund um die alte Platane aufgestellt, um auf die fehlenden Sitzgelegenheiten in der Innenstadt hinzuweisen.