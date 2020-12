In der Stiftskirche gibt es eine neue Konzertreihe. Das besondere an den sogenannten 1:1-Konzerten ist, dass ein Musiker nur vor jeweils einem Zuschauer spielt. Pfarrer Stefan Bergmann erklärte, dass ein solches Konzert je nach Anfrage bis zu sieben Mal an einem Abend wiederholt werden könne. Die Eintrittskarte kostet 20 Euro. Der Erlös geht zu 100% in den Nothilfefonds der Deutschen Orchester-Stiftung.