Neue Hirtenwege im Pfälzerwald

Im Pfälzerwald sollen im Rahmen eines Projekts in den nächsten Jahren neue Hirtenwege entstehen. Nach Angaben einer Projektleiterin in Kaiserslautern sind die Mitarbeiter bereits mit den daran interessierten Gemeinden im Gespräch. Konkrete Zusagen gebe es aber noch nicht. Dabei sollen im Rahmen des Projekts viele große und zusammenhängende Flächen im Pfälzerwald gefunden und bewirtschaftet werden, die von den Tierhaltern als Verkehrswege für Herden genutzt werden können. Damit solle auch die Wanderschäferei in der Region gefördert werden.