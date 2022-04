Stadt bringt neue App auf den Markt

Die Stadt Kaiserslautern hat eine neue App für Handy und Tablet entwickelt. Ziel der Stadt ist es, dadurch den Einzelhandel und die Gastronomie zu stärken.

Dafür gibt es in der App Gutscheine und Rabattaktionen, die man direkt über das Handy im Lokal oder im Geschäft einlösen kann. Außerdem soll es in der Anwendung digitale Sammelalben geben, die durch Besuche in verschiedenen Einrichtungen gefüllt werden können. Danach werden dann weitere Boni und Gutscheine freigeschaltet, sagte ein Sprecher. Die Stadt hofft, dass dadurch mehr Menschen in Kaiserslautern einkaufen und essen gehen. Außerdem gibt es in der App Vorschläge für Ausflugsziele in der Region und einen Kalender mit Veranstaltungen in der Stadt. Die Anwendung ist ab sofort kostenlos in den App-Stores erhältlich.