Kirchenaustritt in der Pfalz: Viele Anfragen nach Missbrauchsskandal

Das Missbrauchsgutachten der katholischen Kirche in München sorgt wohl auch in der Pfalz für zahlreiche Kirchenaustritte. Wer einen Termin beim Standesamt will, braucht Geduld.

In vielen Standesämtern in der Pfalz häufen sich allmählich die Terminanfragen. Die Anträge für einen Austritt aus der katholischen Kirche seien in den vergangenen Wochen stark angestiegen, berichtet ein Sprecher des Standesamtes in Waldfischbach-Burgalben. Doch nicht nur zahlreiche Katholiken spielen mit dem Gedanken, aus der Kirche auszutreten. Auch immer mehr Protestanten wollen aus der evangelischen Kirche austreten. Kirchenaustritt: Pfälzer ziehen Konsequenzen aus Missbrauchsskandal Die Kirchenmitglieder ziehen demnach ihre Konsequenzen aus dem Gutachten zu sexuellem Missbrauch im Erzbistum München. In einigen Verbandsgemeinden oder Städten muss man bereits mehrere Monate auf einen Termin warten, um den Kirchenaustritt vollziehen zu können. RLP Reaktionen auf das Münchener Missbrauchsgutachten Zahl der Kirchenaustritte in Rheinland-Pfalz steigt Das Münchener Missbrauchsgutachten führt offenbar auch in Rheinland-Pfalz dazu, dass mehr Menschen aus der Kirche austreten. Das ergab eine SWR-Umfrage bei Standesämtern im Land. mehr... Kaiserslautern und Pirmasens mit deutlich mehr Kirchenaustritten Auch andere Gemeinden bestätigen die Zahlen: In Ramstein wurden bereits im Januar zwei Drittel mehr Kirchenaustritte beurkundet als im gleichen Zeitraum des Vorjahrs. Ähnliche Zahlen verzeichnen die Standesämter in Pirmasens und Kaiserslautern. Allein beim Standesamt der Verbandsgemeinde Winnweiler blieb die Zahl der Kirchenaustritte bisher konstant.