Die Museen, die zum Bezirksverband Pfalz gehören, sind über Weihnachten und Neujahr teilweise geöffnet. Das teilte der Verband mit.

In den Weihnachtsferien können Interessierte das Museum Pfalzgalerie in Kaiserslautern und das Urweltmuseum Geoskop auf der Burg Lichtenberg bei Kusel täglich zu den gewohnten Öffnungszeiten besuchen, außer an Heiligabend, am ersten Weihnachtsfeiertag, an Silvester und an Neujahr. Das Historische Museum der Pfalz in Speyer dagegen ist während der Ferien auch montags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, außerdem an Heiligabend und an Silvester von morgens bis zum Nachmittag. Es zeigt derzeit unter anderem die Familienausstellung "Expedition Erde". Für alle Besucher gilt die 2G-Regel.