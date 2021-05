per Mail teilen

Die "Fridays For Future"-Bewegung ruft ab Freitag zum Müllsammelwochenende in Kaiserslautern auf. Die jungen Aktivisten möchten sich für saubere Wälder und Straßen in und um Kaiserslautern einsetzen.

Bereits im Voraus konnten Menschen sogenannte „Müll-Hotspots“ in Kaiserslautern anonym melden. Auf der Internetseite von "Fridays For Future" Kaiserslautern wurden diese gesammelt und veröffentlicht. Menschen, die an der sogenannten "CleanUp-KL-Aktion" teilnehmen möchten, sollen dadurch Müll leichter finden. Die Aktivisten rufen Menschen dazu auf, eigenständig und corona-konform loszuziehen, um Straßen, Wälder und Grünflächen von Plastik und anderem Müll zu befreien. Die Aktion hat allerdings nichts mit der traditionellen Kaiserslauterer Kehrwoche zu tun. Diese wurde wie auch im Vorjahr corona-bedingt abgesagt.