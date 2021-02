per Mail teilen

Knapp zwei Monate, nachdem in der Innenstadt von Kaiserslautern eine Frauenleiche gefunden wurde, ist das Opfer identifiziert. Es handelt sich um eine 48-Jährige aus Ungarn.

Die 48-jährige Diana Bodi wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Polizeipräsidium Westpfalz

Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei der Toten um Diana Bodi aus der Stadt Ozd in Ungarn. Sie war am 4. Dezember vergangenen Jahres nach Deutschland eingereist, um eine Stelle als Pflegekraft in München anzutreten. Dort sagte sie aber kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen ab.

Die Leiche der Frau war am 14. Dezember vergangenen Jahres in einer kleinen Seitenstraße in der Kaiserslauterer Innenstadt gefunden worden. Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdeliktes. Kurz vor Weihnachten nahm sie einen Tatverdächtigen fest - der Tatverdacht bestätigte sich allerdings nicht.

Mordopfer war in Kaiserslautern, Saarbrücken und Stuttgart

Die Ermittlungen ergaben, dass sich die Frau schon im August in Deutschland aufgehalten hatte - und zwar in Saarbrücken und im Großraum Stuttgart. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die nähere Angaben zu ihren Aufenthaltsorten sagen können. Interessant ist zum Beispiel, wer Diana Bodi in Kaiserslautern, Saarbrücken oder Stuttgart gesehen hat, ob sie eine andere Arbeitsstelle angenommen hat, wer ihr eine Unterkunft gegeben hat.

Polizei Kaiserslautern fragt nach verdächtigem Gegenstand

Außerdem fragt die Polizei, wer zwischen dem 11. und 13. Dezember eine oder mehrere Personen gesehen hat, die in der Kaiserslauterer Innenstadt einen größeren, länglichen Gegenstand transportiert haben - möglicherweise eingewickelt. Vielleicht wurde dieser Gegenstand auch mithilfe einer Sackkarre oder eines Einkaufswagens transportiert.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Kaiserslautern unter 0631 369 2620 zu melden. Unter der Nummer 0152 11970863 hat die Polizei auch ein anonymes Hinweistelefon geschaltet.