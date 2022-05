Millionenförderung für Hochschulen

Die Hochschule und die Technische Universität in Kaiserslautern dürfen auf bis zu 15 Millionen Euro aus einem Förderprogramm von Bund und Ländern hoffen. Dabei geht es um ein gemeinsames Digitalisierungsprojekt. Ziel der Zusammenarbeit der Hochschule und der Technischen Universität ist es, nachhaltig eine digitale Zukunft für die Region Kaiserslautern zu schaffen. Dabei stehen nach Angaben der beiden Hochschulen vor allem die Bereiche Wirtschaft, Arbeitswelt, Gesundheit und Ressourceneffizienz im Mittelpunkt. Das Projekt trägt den Namen „Offene Digitalisierungsallianz Pfalz“ und wurde erneut in das Förderprogramm „Innovative Hochschule“ übernommen. In den Jahren 2023 bis 2027 könnten somit insgesamt 15 Millionen Euro an Fördermitteln ausgeschüttet werden. Die Hochschulen wollen das Projekt dadurch gezielt um neue Themen und Partner erweitern.