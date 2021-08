per Mail teilen

Die Stadt Kaiserslautern erhält eine Millionen-Förderung für den Ausbau der Schulinfrastruktur. Wie das rheinland-pfälzische Bildungsministerium mitteilt, wird die Sanierung der Sporthalle des Schulzentrums Nord mit rund 1,9 Millionen Euro bezuschusst. Das Geld stammt aus einem Bundesprogramm mit einem Gesamtvolumen von 3,5 Milliarden Euro. Nach Angaben des Bildungsministeriums sollen insbesondere finanzschwache Kommunen unterstützt werden. Das Programm schaffe zusätzliche Spielräume bei anstehenden Baumaßnahmen an Schulen in Rheinland-Pfalz, so Staatssekretärin Bettina Brück (SPD). Sie freue sich, dass Kaiserslautern davon profitieren könne.