Das Fraunhofer-Institut in Kaiserslautern bekommt rund 1,8 Millionen Euro Fördermittel von der EU. Nach Angaben einer Sprecherin soll damit die Forschungsarbeit des Instituts im Bereich der Energieeffizienz gestärkt werden. Vorgesehen sind die 1,8 Millionen Euro demnach für ein umfangreiches Energiespar-Projekt. Dabei forschen die Kaiserslauterer Wissenschaftler unter anderem an einem mathematischen Modell für die BASF. Der Chemiekonzern könne damit eine neue Produktionsanlage energieeffizienter nutzen, so die Sprecherin des Fraunhofer Instituts. Außerdem gehe es bei dem Projekt darum, den Energieverbrauch in der Kunststoffherstellung, der Vlies-Produktion und im Gebäudemanagement zu verbessern. Die Mittel aus dem europäischen Fonds für regionale Entwicklung seien wichtig, um diese Energieforschung in Kaiserslautern weiter voran zu treiben, betont das Fraunhofer-Institut.