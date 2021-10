Zahl der Wildunfälle hat wieder zugenommen

per Mail teilen

Die Zahl der Windunfälle in der Westpfalz hat wieder zugenommen. Das geht aus einer ersten Zwischenbilanz des Polizeipräsidiums in Kaiserslautern für die Zeit bis einschließlich September hervor.

Demnach kam es in diesem Jahr bislang zu etwas mehr als 3.000 Unfällen, in die Wildtiere verwickelt waren. Die meisten davon ereigneten sich laut Statistik im September, gefolgt vom Monat Mai. Auffällig ist einer Polizeisprecherin zufolge, dass die Zahlen während der Lockdown-Monate im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen waren- bedingt dadurch, dass generell weniger Auto gefahren wurde. Inzwischen seien aber wieder die Unfallzahlen von 2019 erreicht. Besonders viele Wildunfälle gibt es laut Polizei im Bereich Kusel und Lauterecken, gefolgt Rockenhausen. Hier sei auf sämtlichen Straßen Vorsicht geboten, vor allem aber in den Waldgebieten.