Trauriger Rekord: Mehr als 25.000 Corona-Infektionen in der Westpfalz

In der Westpfalz haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als 25.000 Menschen mit dem Virus angesteckt. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Landes-Untersuchungsamtes hervor.

Insgesamt zählte das Landes-Untersuchungsamt Rheinland-Pfalz seit dem Beginn der Pandemie in der Westpfalz 25.371 Menschen, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde. Die meisten Infektionen gab es demnach im Kreis Kaiserslautern, dort steckten sich nachweislich 5.873 Menschen mit Covid-19 an. Gefolgt von der Stadt Kaiserslautern mit 5.381 Infektionen. Die wenigsten Infektionen in der Westpfalz verzeichneten die Gesundheitsämter in der Stadt Zweibrücken - dort waren bis heute 1.359 Menschen infiziert.

Mehr als 500 Menschen in der Westpfalz an oder mit Corona gestorben

Insgesamt sind in der Westpfalz bisher laut Landes-Untersuchungsamt 531 Menschen im Zusammenhang mit Corona verstorben. Die meisten Todesfälle gab es in der Stadt Kaiserslautern mit 123. Die wenigsten Todesfälle waren in der Stadt Zweibrücken mit 9 zu beklagen.