Die Polizei hat bei einer groß angelegten Kontrolle in der Westpfalz mehr als 140 Autos entdeckt, die nicht abgeschlossen waren. Die Besitzer hatten außerdem in allen Fahrzeugen Wertgegenstände liegen lassen. Im Anschluss wurden nach Angaben der Polizei die Halter kontaktiert und für die Gefahr durch Autodiebe sensibilisiert. Die Kontrollen wurden in den Bereichen Kaiserslautern, Landstuhl und Schönenberg-Kübelberg durchgeführt. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang nochmals dazu, immer das Auto abzuschließen, auch wenn es in der eigenen Hofeinfahrt steht. Außerdem sollte man niemals Gegenstände wie Taschen oder Geldbeutel offen im Fahrzeug liegen lassen.