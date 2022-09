Hilfe gegen Kater? Medikament Elotrans im Westen der Pfalz vergriffen

per Mail teilen

Das Durchfall-Medikament Elotrans der Firma Stada gibt es seit mehreren Monaten in den Apotheken in der Westpfalz nicht zu kaufen. Grund dafür sind Videos auf der Internetplattform TikTok.

Der Wecker klingelt. Ein Jugendlicher schleppt sich nur mit Mühe vom Bett ins Badezimmer. Er hat mit seinen Freunden am Tag vorher bis in die Morgenstunden in einer Diskothek gefeiert - und dabei auch Alkohol getrunken.

Dieser hat seine Spuren hinterlassen: Kopfschmerzen und Übelkeit begrüßen den Jugendlichen am Morgen. Doch ein Kater nach dem Feiern gehört der Vergangenheit an - das versprechen zumindest Videos im sozialen Netzwerk TikTok.

Elotrans wird bei TikTok als Mittel gegen Kater gepriesen

Das angebliche Wundermittel: Eine sogenannte Elektrolyt-Glucose-Mischung Elotrans des Herstellers Stada. Ein Pulver aus Mineralien und Zucker. Davon gibt es Packungen mit zehn bis zwanzig Portionen in der Apotheke ohne ärztliches Rezept zu kaufen.

Das Pulver wird in einem Glas Wasser aufgelöst und anschließend getrunken. Elotrans ist ein Medikament, das eigentlich für die Behandlung von Durchfall gedacht ist, aber angeblich auch gegen einen alkoholbedingten Kater helfen soll. Aus diesem Grund ist Elotrans seit mehreren Monaten in den westpfälzischen Apotheken ausverkauft.

Mehr Jugendliche in der Westpfalz kaufen Mittel gegen Durchfall

"Das Medikament ist momentan nicht verfügbar. Wir können Elotrans schon seit fast einem halben Jahr nicht mehr beim Großhändler bestellen"

Die Mitarbeiterin hat festgestellt, dass seit dem Internet-Hype bei TikTok vermehrt Jugendliche das Medikament in der Kaiserslauterer Apotheke kaufen würden.

Auch die Mitarbeiterinnen aus anderen Apotheken wie in Zweibrücken, Pirmasens oder in Kusel beklagen einer SWR-Umfrage zufolge den Mangel von Elotrans. "Inzwischen konnten wir Anfang September wieder wenige Packungen bestellen. Aber die sind jetzt erneut ausverkauft", sagt eine Mitarbeiterin der Schloss Apotheke in Zweibrücken. Allerdings betreffe das nicht nur Elotrans, sondern auch Elektrolyt-Medikamente gegen Durchfall von anderen Herstellern.

Isotonische Getränke als Alternative zu Elotrans

Die Kundinnen und Kunden müssten mit längeren Lieferzeiten rechnen. "Es ist natürlich ein Problem, dass wir Elotrans nicht bestellen können", sagt eine Mitarbeiterin der Schloss Apotheke in Zweibrücken. Zwar sei das Medikament für alle Altersgruppen freigegeben, doch es sei insbesondere für kleine Kinder wichtig. Sie hätten meist öfter mit Magenbeschwerden zu kämpfen als Erwachsene. "Alternativ können Eltern auch auf isotonische Getränke zurückgreifen. Die gibt es überall zu kaufen und haben einen ähnlichen Effekt", sagt die Mitarbeiterin der Zweibrücker Schloss Apotheke.

Mittel gegen Durchfall kann tatsächlich zum Teil gegen Kater helfen

Für eine Mitarbeiterin aus der Engel Apotheke in Kusel ist die Behauptung aus den TikTok-Videos nicht völlig aus der Luft gegriffen. "Wenn der Mensch Alkohol trinkt, dann verliert er viel Flüssigkeit ähnlich wie bei Durchfall. Wer Elotrans zu sich nimmt, füllt seine Mineralien im Körper wieder auf".

Doch gegen Symptome wie Kopfschmerzen oder den Kater nach dem Alkohol helfe das Medikament nicht. Außerdem sei die Dosierung nicht auf eine Kater-Behandlung abgestimmt und nicht dafür vorgesehen. "Wir dürfen das Medikament dafür nicht verkaufen", betont die Angestellte aus Kusel. Das Durchfall-Medikament habe zwar kaum Nebenwirkungen, doch eine Überdosierung kann nach Angaben der Apotheken wegen des Calciums in Elotrans zu Übelkeit und Erbrechen führen.

Arzt aus Kusel: Nebenwirkungen von Elotrans schwer einzuschätzen

Auch Wolfang Ross, Allgemeinmediziner in einer Gemeinschaftspraxis in Kusel, kann sich vorstellen, dass Elotrans teilweise gegen einen Kater hilft. Allerdings könne er nicht genau sagen, wie gut das Medikament wirkt. Da müssten viele Faktoren beachtet werden. Jeder Körper reagiere unterschiedlich auf Alkohol - außerdem komme es auf die Alkoholmenge an.

Es sei für ihn schwer abzuschätzen, welche Nebenwirkungen speziell bei Elotrans bei der Zweckentfremdung zu erwarten seien. "Eine Überdosierung von Mineralien kann generell für Komplikationen sorgen", betont Ross. Sollte ein Mensch beispielsweise zu viel Kalium einnehmen, könne das zu Herzrhythmusstörungen und Herzstillstand führen. Eine Überdosierung von Calcium sorge für Erbrechen. Diese Mineralien seien zwar in Elotrans enthalten, wann und ob diese Nebenwirkungen aber dann auch eintreten, wisse er nicht.