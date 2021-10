Der Neue aus Kaiserslautern im Bundestag

Heute konstituiert sich der neue Bundestag in Berlin. Mit dabei auch ein neues Gesicht aus der Westpfalz: Matthias Mieves (SPD) vertritt jetzt einen Teil der Westpfalz.

Matthias Mieves ist 36 Jahre alt, geboren in Zweibrücken und wohnt in Kaiserslautern. Bei der Bundestagswahl holte der SPD-Mann aus dem Stand das Direktmandat im Wahlkreis 209. Dazu gehören neben Kaiserslautern auch Teile der Landkreise Kaiserslautern, Kusel und des Donnersbergkreises. Er tritt die Nachfolge von Gustav Herzog an.

Erste SPD-Fraktionssitzung hat Matthias Mieves schon mitgemacht

Seine neuen Kolleginnen und Kollegen in der SPD-Bundestagsfraktion hat Matthias Mieves schon kennengelernt. Schließlich musste die Fraktion einen neuen Vorsitzenden wählen - und tat das auch mit Rolf Mützenich. Außerdem gab es für ihn und die anderen Neueinsteiger erste Seminare, damit sie sich möglichst schnell im Bundestag zurecht finden.

Trotzdem ist er natürlich vor der ersten Bundestags-Plenarsitzung heute aufgeregt.

Es ist ein ganz besonderes Gefühl und eine große Ehre für mich. Schon als Jugendlicher war es mein Traum, mal in der Politik mitzugestalten.

Wann Matthias Mieves das erste Mal auch im Plenum das Wort ergreifen darf, weiß er noch nicht - das hänge von der Besetzung der Ausschüsse ab. Und die werden wahrscheinlich erst besetzt, wenn die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen sind - also wahrscheinlich kurz vor Weihnachten.

Mieves will Themen aus der Westpfalz in Berlin ansprechen

Aber wo auch immer der Neuling aus Kaiserslautern im Bundestag auftaucht - er will versuchen, die Themen, die für die Region wichtig sind, dort zu platzieren. Und Zuschüsse in die Region holen, wenn möglich.

Wenn man ihn fragt, um welche Themen er sich kümmern möchte, dann geht es ihm vor allem um drei Felder: Fairness - also zum Beispiel bei höheren Löhnen und Renten. Klimaschutz. Und Chancen für alle - zum Beispiel durch Digitalisierung und gleiche Bildungsmöglichkeiten in Stand und Land.

Wohnungssuche in Berlin bisher nicht erfolgreich

Dass das Leben eines Bundestagsabgeordneten auch seine Schwierigkeiten hat, hat Matthias Mieves auch schon mitbekommen. Auch er ist auf dem schwierigen Berliner Wohnungsmarkt bisher bei der Suche nach einer Wohnung gescheitert. So lebt er bisher in Berlin in einem Motel am Hauptbahnhof.

Ohnehin sucht er nur eine Bleibe für ungefähr die Hälfte des Jahres - sein Hauptwohnsitz soll in Kaiserslautern bleiben. Denn auch als Bundestagsabgeordneter will er weiter in der Region präsent und ansprechbar sein - wenn es der Terminkalender zulässt.