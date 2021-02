Am Valentinstag findet in der Martinskirche in Kaiserslautern ein ökumenischer Gottesdienst speziell für Liebende und Verliebte statt. Dabei werden unter anderem Liebesgedichte und lyrische Texte vorgetragen. Außerdem gibt es eine Segnungsfeier und Liebeslieder. Der Valentinstags-Gottesdienst in Kaiserslautern hat eine lange Tradition. Wegen der Corona-Pandemie kann er in diesem Jahr aber nur als Livestream im Internet angeboten werden – und zwar auf der Internetseite der Pfarrei Heiliger Martin.