Mann wird von Unbekannten geschlagen

In Kaiserslautern ist ein 18-Jähriger von zwei Unbekannten angegriffen worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann am vergangenen Sonntag gegen Mitternacht in der Eisenbahnstraße unterwegs, als er plötzlich von zwei Männern angegriffen wurde. Einer habe ihn in den „Schwitzkasten“ genommen, währenddessen habe der andere auf ihn eingeschlagen. Danach seien die Täter weggelaufen. Sie sollen etwa 1 Meter 80 groß sein - einer habe einen weißen Anzug getragen, der andere eine schwarze Lederjacke. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.